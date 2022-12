Schon länger kooperieren Ikea und der Lagerflächenanbieter Storebox. Etwa in Kärnten, Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark. Nun wird das Click & Collect Service in Kärnten um drei Standorte in Klagenfurt und Villach erweitert. Die neuen Standorte sind der Gerbergasse in Villach, in der Richtstraße in Villach Auen und in der 8.Mai-Straße in Klagenfurt.