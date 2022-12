Die Teuerung erreicht jeden Einzelnen in der Gesellschaft, die Preise rücken viele an den Rand ihrer Existenz. Daher entschieden sich die Stadt Klagenfurt, die Stadtwerke Klagenfurt AG (STW) und die Caritas Kärnten zur Zusammenarbeit. Gemeinsam möchte man mit einem Hilfspaket in Wert von 50.000 Euro genau jenen Menschen unter die Arme greifen, für die Kosten für Strom, Gas und Fernwärme nicht mehr alleine stemmbar sind.

"Wir wollen ökonomisch bedürftigen Menschen in Klagenfurt, die einen gültigen Energieliefervertrag mit den Stadtwerken haben, mit Überbrückungshilfen bei offenen Strom-, Gas- oder Fernwärmerechnungen zur Seite stehen und sie so bei der Verbesserung ihrer schwierigen Lebenssituation unterstützen", erklärt STW-Vorstand Erwin Smole.

Niemand darf zurückgelassen werden

Weiters soll betroffenen Menschen die Möglichkeit einer kostenlosen Energieberatung zuteilwerden, die Caritas Kärnten prüft dabei die wirtschaftliche Bedürftigkeit der Hilfe suchenden Menschen. Caritas-Direktor Ernst Sandriesser freut sich über die Zusammenarbeit: "Viele Menschen leiden unter den immer höher werdenden Preisen. Wir müssen uns jetzt anstrengen, damit niemand zurückgelassen wird und damit niemand vor die Wahl gestellt wird: entweder eine geheizte Wohnung oder eine ausreichende Mahlzeit."

Sozialreferent Bürgermeister Christian Scheider (TK), der auch Eigentümervertreter der Stadtwerke Klagenfurt ist, unterstreicht die Notwendigkeit des Hilfsprojektes: "Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es ganz wichtig, Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die tagtäglich mit dem Auskommen kämpfen müssen, unter die Arme zu greifen."