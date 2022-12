Über das Lokal "Schwarzes Schaf" in Velden wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Das Lokal eröffnete in der Gemeinde erst im Sommer des Vorjahres. Der Hauptstandort existiert in Klagenfurt schon seit dem Jahr 2018 und ist laut AKV nicht von der Insolvenz betroffen.