Wer in den letzten Tagen den Immobilienmarkt in und um Klagenfurt verfolgt hat, dem werden zwei Objekte ins Auge gestochen sein: Die bekannte Eventlocation "Alte Schule" in Kappel an der Drau und das Dachhotel Atrigon am Kinoplatz in Klagenfurt werden zum Verkauf angeboten.