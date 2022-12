In Klagenfurt

Nutzer des Handyparkens müssen tiefer in die Tasche greifen

Wer eine digitale Parkkarte löst, zahlt in Klagenfurt künftig 15 Cent mehr als bei der analogen Variante. Änderungen bei Parkgebühren treten am 1. Feber in Kraft. Auch Hundeabgabe wird erhöht.