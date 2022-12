Am Dienstag vor 20 Jahren wurde der ehemalige Kärntner Kinderarzt Franz Wurst (82) verurteilt. Am Abend des 20. Dezembers 2002 fiel am Landesgericht Klagenfurt der Schuldspruch: 17 Jahre Haft wegen sexuellen Missbrauchs und Anstiftung zum Mord. Details zum Verfahren erfahren Sie in diesem Podcast aus dem Jahr 2020.