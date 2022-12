Seit Donnerstag der Vorwoche sind die rund 70 Bewohner der Ortschaften Ober- und Unterguntschach der Gemeinde Maria Rain – darunter eine hochschwangere Frau und mehrere ältere Menschen – nach einem Felssturz entlang der Guntschacher Straße von der Außenwelt so gut wie abgeschnitten. "Wir fühlen uns von der Gemeinde im Stich gelassen", erzählt eine Guntschacherin. "Wir müssen uns alles selbst organisieren, wie die Kinder in die Schule, die Leute in die Arbeit kommen, wie wir uns mit dem Notwendigsten versorgen." Hilfe zur Selbsthilfe ist angesagt.