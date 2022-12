Großeinsatz Sonntagabend für mehrere Feuerwehren in der Gemeinde Moosburg: Ein Wohnhaus in der Ortschaft Witsch steht in Flammen, heißt es seitens der Landesalarm- und Warnzentrale. Ersten Informationen zufolge konnten sich alle Bewohner noch selbst ins Freie retten. Das Haus wurde durch das Feuer stark beschädigt.

© FF Radweg

Weitere Informationen folgen.