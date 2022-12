Vor nunmehr vier Jahren hat Markus Jordan sein liebstes Hobby, nämlich den Fischfang, zum Beruf gemacht. Zuvor war der 48-Jährige zwölf Jahre lang in Katar im Management namhafter Firmen tätig und für 200 Mitarbeiter verantwortlich. Aus familiären Gründen kehrte er der Halbinsel am Persischen Golf den Rücken. Durch Zufall stieß er auf das 1,8 Hektar große Areal rund um den sogenannten Polsterteich in Viktring und baute es mit Geschäftspartner Christoph Nachtigall zu einer wahren Oase für Ruhesuchende und Feinschmecker aus.