Fälle von häuslicher Gewalt nehmen jetzt kurz vor Weihnachten wieder zu. Am Sonntag kam es gegen 2.30 Uhr in einer Wohnung in Klagenfurt zu einem heftigen Streit zwischen einer 25-jährigen Frau und ihrem 22-jährigen Freund. Dabei versetzte der Mann seiner Freundin einen Schlag ins Gesicht, riss sie an den Haaren und warf sie zu Boden.

Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und konnte in das UKH Klagenfurt flüchten, wo sie behandelt wurde.

Betretungsverbot

Der 22-jährige Bosnier, er hat keinen aufrechten Wohnsitz in Österreich, wurde in der Wohnung des Opfers angetroffen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach Abschluss der Erhebungen wird der Mann angezeigt.