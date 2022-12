In der Sporthalle St. Peter wurde das 25-jährige Jubiläum des Basketballvereins KOS Klagenfurt im großen Stil gefeiert. Von den Jüngsten bis hin zu den Kampfmannschaften der Frauen und Männer trugen alle ihren Teil zur Geburtstagsparty bei. Letztere taten dies auf sportliche Art und Weise in der 2. Bundesliga. Die Klagenfurter fegten Vienna United mit 110:75 vom Parkett und feierten damit den höchsten Sieg der laufenden Saison. Bester KOS-Werfer war Grega Sajevic, der 27 Zähler zum Erfolg beisteuerte. „Darüber sind wir speziell an diesem Tag sehr glücklich. Vor allem, weil wir in den letzten Wochen viele Probleme hatten“, sagt Trainer Rok Heiligstein, dessen Team mit einigen Verletzungen zu kämpfen hatte, das Jahr 2022 mit Rang vier in Gruppe West aber auf einem Play-off-Platz abschließt.