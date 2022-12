"Mit Günther Fugger verlieren wir einen langjährigen Wegbegleiter der Sozialdemokratie und einen engagierten Kärntner, der sich immer für seine Mitmenschen eingesetzt hat – auch und insbesondere für das Wohl der Kinder", drücken Landeshauptmann Peter Kaiser, AK-Präsident Günther Goach und SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher ihre Betroffenheit aus.

Günther Fugger hat als treibende Kraft im Zivilschutzverband die Kindersicherheitsolympiade weiterentwickelt und auf all ihren Stationen begleitet. "Mit vollem Einsatz hat er sich so für das Wohl unserer Kinder und für mehr Sicherheit im Alltag verwendet. Der Erfolg der Kindersicherheitsolympiade ist auch sein Erfolg – und wird es weiterhin bleiben", hebt Kaiser würdigend hervor. "Neben seinen Leistungen wird mir vor allem Günthers Herzlichkeit in Erinnerung bleiben", so der Landeshauptmann, dessen erster Sekretär Günther Fugger in der SJG war.

Für die Allgemeinheit

AK-Präsident Günther Goach betont vor allem Fuggers Engagement für den Betriebssport in der Arbeiterkammer: "Ihm ging es immer um die Sache und den größtmöglichen Benefit für die Allgemeinheit. Seine Selbstlosigkeit und sein Einsatz haben mich immer beeindruckt."

"Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen, denen wir unser Beileid und unsere Anteilnahme aussprechen. Wir wünschen ihnen für diese schweren Stunden alles erdenklich Gute", so Kaiser, Goach und Sucher abschließend.