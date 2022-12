Die Volksbank Kärnten unterstützt das Caritas-Lerncafé Siebenhügel in Klagenfurt mit einer 5000-Euro-Spende. Im Lerncafé Siebenhügel erhalten 31 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 15 Jahren, deren Familien sich keine Lernbegleitung leisten können, eine kostenlose Betreuung am Nachmittag und Hilfe bei den Hausaufgaben. "Soziales Engagement und unser Blick auf die Jugend zeichnen die Volksbank Kärnten seit jeher aus", sagt der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Kärnten, Johannes Jelenik.

Unter dem Motto "Gemeinsam Gutes tun" haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Spendenaktion ins Leben gerufen, bei der Beträge – vom Geld für die Jause bis zur Lernstunde – gesammelt wurden, sagt Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter Alfred Holzer und ist stolz, dass auch die Mitarbeiter der Volksbank ein Herz für benachteiligte Kinder zeigen.

Lernhelfer gesucht

Caritasdirektor Ernst Sandriesser freut sich über die wertvolle Spende für das Lerncafé Siebenhügel und dankt der Volksbank Kärnten, denn: "Bildung ist die beste Armutsprävention. Kinder und Jugendliche haben ein Anrecht darauf. Mit einer guten Ausbildung steigen ihre Chancen auf eine soziale Teilhabe im Leben. Es soll ein fairer Zugang zur Bildung für alle ermöglicht werden, damit keine Begabung und kein Talent verloren gehen." Die Caritas sucht für ihre kärntenweit insgesamt neun Lerncafés freiwillige Lernhelfer insbesondere in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Wer Freude am Umgang mit Kindern und Jugendlichen und etwa zwei Stunden am Nachmittag Zeit pro Woche bei freier Zeiteinteilung hat, melde sich via E-Mail: freiwillig@caritas-kaernten.at; Telefon: 0463/55 5 60-921. Auch Pflicht-Praktikanten sind immer willkommen.