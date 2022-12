Schwerer Unfall in der Nacht auf Samstag in der Gemeinde Magdalensberg: Ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg lenkte gegen 23.40 Uhr einen mit sechs Personen besetzten Kleinbus auf der Magdalensberg Landesstraße vom Gipfelhaus kommend talwärts. In einer abschüssigen Linkskurve kam das Fahrzeug auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen. Es stürzte in der Folge ca. 10 bis 15 Meter über eine Böschung und kam zwischen mehreren Bäumen zum Stillstand.

© Florian Scherwitzl/BfKo Klagenfurt-Land

Die Fahrgäste, ein 48-jähriger Mann aus Klagenfurt, ein 38-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt, zwei 20-jährige Männer aus dem Bezirk Völkermarkt sowie ein 32-jähriger und ein 39-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen wurden laut Polizei bei dem Verkehrsunfall unbestimmten Grades verletzt. Der 43-jährige Lenker blieb unverletzt. Der 48-jährige Mann aus Klagenfurt und der 38-jährige Mann aus dem Bezirk Klagenfurt wurden vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ.

Erschwerter Einsatz

Alle Insassen hatten laut Feuerwehr das Fahrzeug selbstständig verlassen können. Die Aufgabe der Feuerwehren bestand darin, die Erstversorgung der verletzten Personen durchzuführen und die Einsatzstelle abzusichern. Betriebsmittel traten laut Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt-Land keine aus, der Kleinbus wird am Samstag von einem privaten Abschleppunternehmen geborgen.

Der starke Schneefall und die winterlichen Fahrverhältnisse erschwerten den Rettungseinsatz © Florian Scherwitzl/BfKo Klagenfurt-Land

Die winterlichen Fahrbahnverhältnisse und der starke Schneefall erschwerten die Zufahrt und die Arbeiten am Einsatzort, heißt es seitens der Feuerwehr. Im Einsatz standen die FF Ottmanach, FF Pischeldorf, FF St. Michael am Zollfeld, FF Timenitz, Rotes Kreuz, First-Responder, Polizei.