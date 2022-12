Begonnen hat sie auf einer mechanischen Schreibmaschine, mit Durchschlag- und Kohlepapier zwischen den Blättern. "Heute geht alles per Mausklick", sagt Heide Brigitte Sommeregger. Seit einem halben Jahrhundert arbeitet sie mittlerweile in der Rechtsanwaltskanzlei Murko-Bauer-Murko-Klatzer in Klagenfurt. Vor Kurzem wurde ihr 50-jähriges Betriebsjubiläum gefeiert. Dass jemand fast sein ganzes Berufsleben lang ein und denselben Arbeitsplatz hat, ist selten geworden. "Sie war nicht nur die Leiterin der Kanzlei, sondern auch immer die Seele der Kanzlei", sagt Rechtsanwalt Gernot Murko.