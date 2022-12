Auch alte Adelsfamilien kaufen in Klagenfurt den Christbaum ein

Mit Video. Seit über vier Jahrzehnten geht in der Vorweihnachtszeit am Klagenfurter Messegelände der Christbaummarkt über die Bühne. 13 Händler aus der Region bieten hunderte Bäume an. Bekannte Persönlichkeiten zählen zu den Stammgästen.