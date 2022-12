Sie ist nicht nur eine enge Straße, sondern die einzige, die die Ortschaften Oberguntschach und Unterguntschach in der Gemeinde Maria Rain mit dem Rest der Welt verbindet. Am Donnerstag um 8.30 Uhr lagen jedoch 100 Kubikmeter Gestein auf der Guntschacher Straße. Ein massiver Teil des sogenannten Hemmafelsens rutschte ab und nahm ein Drittel des Weges mit in den Abgrund. Sofort wurde die Straße in den Morgenstunden gesperrt. 60 bis 70 Personen aus rund 30 Haushalten waren laut Gemeinde den Donnerstag über von der Außenwelt abgeschnitten bzw. konnten nicht mehr von außen zu den Häusern gelangen.