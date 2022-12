Vor gut zwei Jahren - nach 28 Arbeitsjahren in der Fabrik bei Mahle Filtersysteme - hat es die damals 50-jährige Michaela Micheu aus Feistritz ob Bleiburg nach Klagenfurt verschlagen. "Ich wollte schon immer in einem Sozialberuf arbeiten. Als meine Tochter das Pharmazie-Studium in Graz begonnen hat und aus dem Haus war, gab es für mich kein Halten mehr", sagt die quirlige zweifache Mutter, eine gelernte Köchin und Kellnerin, voll Stolz. Auf dem zweiten Bildungsweg - über die Schule für Sozialbetreuungsberufe der Caritas in der Tagesform in Klagenfurt - absolvierte sie erfolgreich die Ausbildung zur Pflegeassistentin und Fachsozialbetreuerin.