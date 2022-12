Der Magistrat Klagenfurt bekommt einen neuen Kontrollamtsdirektor. Beim Hearing gestern Dienstag, 13. Dezember, gingen zwei ex aequo als Bestgereihte hervor: der bisherige interimistische Leiter des Kontrollamts, Stephane Binder, sowie Michael Pignitter. Dem Gemeinderat wird am 28. Dezember Pignitter als Leiter und Binder als sein Stellvertreter zur Beschlussfassung vorgelegt. Pignitter ist derzeit noch als Prokurist und leitender Angestellter bei der Austrian Anadi Bank tätig. Zuvor nahm er führende Positionen in der Volksbank Steiermark ein.