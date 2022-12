955 Personen. So viele schritten 2021 an der Universität Klagenfurt zur Wahlurne, um ihre Vertretung der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) zu wählen. Von 11.700 Wahlberechtigten waren das schwache acht Prozent. Die daraus erneut geschlossene Koalition aus dem Verband Sozialistischer Student:innen Österreich (VSStÖ) und der Aktionsgemeinschaft (AG) zerbrach nun aber - wegen Misskommunikation und thematischen Unterschieden. Erstere hat mit der Fraktion Plus jetzt einen neuen Partner an der Seite.