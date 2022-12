Kein Verkehrschaos, kein Parkplatzsuchen, keine teuren Parktickets. In Klagenfurt gibt es am kommenden Freitag und Samstag, 16. und 17. Dezember, einen Grund mehr, die Busse der KMG Klagenfurt Mobil GmbH zu nutzen: Alle, die ein weihnachtliches Accessoire (Mütze, Haarreifen, Brille, Ohrschmuck etc.) gut sichtbar tragen, können die KMG-Busse an beiden Tagen gratis nutzen. Damit lohnt sich der Einstieg in den Bus besonders, um die Weihnachtseinkäufe in Klagenfurt zu erledigen oder sich mit Freunden am Christkindlmarkt zu treffen.

"Wir haben uns auch heuer wieder entschlossen, diese Weihnachtsaktion durchzuführen. Sie ist eine gute Möglichkeit, der Bevölkerung zu zeigen, wie praktisch und komfortabel es ist, den öffentlichen Verkehr zu nutzen und wie einfach es ist, einen kleinen Beitrag zur Senkung des CO₂-Ausstoßes zu leisten", sagt Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole.

"Klagenfurt ist eine der lebenswertesten Städte in ganz Österreich. Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs und damit auch der Klima- und Umweltschutz sind das Gesetz der Stunde. Wir sollten jede Initiative in diese Richtung unterstützen", so Klagenfurts Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ), zuständig für ÖPNV.