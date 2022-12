Heute wurde über Gläubigerantrag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über den Klagenfurter Gastronomen Wolfgang Lassnig, eröffnet. Sein Lokal befindet sich am Baumbachplatz 2 in der Landeshauptstadt.

Die Höhe der Passiva ist derzeit noch nicht bekannt. Zuletzt waren im Betrieb zwei Mitarbeiter beschäftigt. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Michael Trötzmüller bestellt.

Forderungen können bis zum 9. Jänner 2023 gerne über den AKV Europa unter klagenfurt@akveuropa.at eingereicht werden.