Anschlussgebühren bei Fernwärme sorgen für Verwirrung

Zehn der insgesamt 16 Häuser in der Ferdinand-Jergitsch-Straße in Klagenfurt lassen sich aktuell im Zuge der Straßensanierung an das Fernwärmenetz anschließen. Die Berechnung der Grabungskosten sorgen allerdings für jede Menge Verwirrung.