Quasi jeder, der in Wörthersee-Nähe wohnt, kennt die Bedingungen, die es braucht, damit sich am größten See Kärntens eine solide Eisschicht bilden kann: viel Schnee im Dezember als Grundlage, gefolgt von eisigen Temperaturen. Kein Wunder also, wenn jetzt der eine oder andere Kärntner zumindest kurz an das mittlerweile als unmöglich getaufte Szenario denkt: Friert der Wörthersee diesen Winter zu?