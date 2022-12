Was "Verschwinden/Izginjanje", "Alpenland" und "Rubikon" gemeinsam haben? Alle drei aktuellen Kinoproduktionen mit Kärntenbezug werden am Sonntag noch einmal beim am Mittwoch startenden K3 Film Festival in Villach gezeigt. Aber das ist nicht alles, denn es gibt noch eine weitere Verbindung zwischen den Filmen: Bertram Knappitsch. Der Filmtonmeister zeigte sich nämlich dafür verantwortlich, an den Drehorten die Töne aufzunehmen. Mit Robert Schabus, dem Regisseur von "Alpenland", hat er bereits drei Kinodokumentarfilme gedreht. "'Bauer unser" war mein Einstieg ins Kino 2015." Danach ging es rasant weiter und er drehte etwa die 2021 erschiene internationale Doku "Wolfgang" über den Starkoch Wolfgang Puck, die auf Disney+ zu sehen ist.