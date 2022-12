Polizeibeamte der PI Landhaushof in Klagenfurt konnten nun einen 27-jährigen Afghanen ausforschen. Der Mann soll mit einer Faustfeuerwaffe in den Händen posiert haben und ließ sich dabei fotografieren. Die Fotos sollen dann an mehrere Personen verschickt worden sein. "Ein Zeuge zeigte dies an", heißt es Montagabend vonseiten der Polizei.

Den Beamten gelang es, den Mann zu identifizieren. Am Montag standen sie vor dessen Türe. Bei einer freiwilligen Nachschau in der Wohnung wurde die Waffe sichergestellt. Es handelt sich um eine CO₂-Pistole. Zudem fanden die Polizisten 800 Gramm Cannabiskraut. Der 27-Jährige bestreitet, dass ihm die Drogen gehören. Mit ihm leben zwei weitere afghanische Staatsbürger in der Wohnung.

Die weiteren Ermittlungen laufen. Der 27-Jährige wird nach den Bestimmungen des Waffengesetzes angezeigt.