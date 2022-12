Seit über 20 Jahren gibt es bereits das "Natur & Reform – Reformhaus" am Pfarrplatz 5 in Klagenfurt. Vor zwölf Jahren hat Hannes Rauth das Geschäft übernommen. Am 1. März 2023 will der 61-Jährige in die wohlverdiente Pension wechseln. Das Problem: "Ich will das Reformhaus an einen würdigen Nachfolger oder eine würdige Nachfolgerin übergeben", sagt Rauth. Doch bisher hat er niemanden gefunden.

"Es ist ein bodenständiges Unternehmen mit vielen Stammkunden. Da ich von Obst und Gemüse über Brot und Käse bis hin Kosmetikprodukte alles anbieten, übernehme ich ein wenig die Rolle eines Nahversorgers", sagt Rauth. Sein Nachfolger müsse ein Kaufmann beziehungsweise eine Kauffrau sein und "den Geist und die Liebe" für das Geschäft mitbringen.

Interessenten können sich unter 0664 3357717 melden.