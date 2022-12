Dass kleine Ideen Großes bewirken können, zeigt die Aktion "Umgekehrter Adventkalender" der Caritas. Auch die rund 300 Schülerinnen und Schüler des Verbundmodells Praxismittelschule/BRG-BORG der Pädagogischen Hochschule Kärnten in Klagenfurt waren von der Idee sofort begeistert, in der Vorweihnachtszeit an 24 Tagen Bedürftigen zu helfen.