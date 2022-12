Rettung und Polizei wurden Montagvormittag zu einem Unfall auf der Mölltalstraße B 106 zwischen Kolbnitz und Obervellach gerufen. Dort war es zu einer Kollision zwischen zwei Lkw gekommen.

Eine 51-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land war mit ihrem Fahrzeug in Richtung Obervellach unterwegs. Unmittelbar hinter ihr fuhr ein 25-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit seinem Lkw. Auf Höhe Penk wollte die Frau nach rechts abbiegen. Aus bislang unbekannter Ursache prallte der 25-Jährige mit seinem Lkw in das Heck des anderen Lkw.

Das Fahrzeug der Frau wurde in der Folge rund 25 Meter weit in ein angrenzendes Feld geschleudert. Die 51-Jährige konnte ihren Lkw selbstständig verlassen, wurde jedoch unbestimmten Grades verletzt. Die Rettung brachte sie ins Krankenhaus Spittal/Drau. Der 25-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.