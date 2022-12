Bislang unbekannte Täter suchten eine Baustelle in der Kärntner Landeshauptstadt heim: Die Täter brachen in der Zeit zwischen 7. und 9. Dezember auf einem Baustellengelände in Klagenfurt zwei Baucontainer auf und stahlen daraus sechs Funkgeräte sowie einen Kompressor, einen Staubsauger und zwei Akku-Ladegeräte.

Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt, weitere Erhebungen werden geführt.