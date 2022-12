Die Premiere im Dezember 2019 war ein Riesenerfolg und sorgte für leuchtende Augen bei kleinen und großen Zuschauern. Damals hatten die Verantwortlichen der Austria Klagenfurt die Hoffnung, "Kärnten singt Weihnachtslieder" als festes Event in der Adventszeit zu etablieren – doch die Coronapandemie durchkreuzte diesen Plan. Sonntagabend war es wieder so weit: Künstlerinnen und Künstler bildeten mit dem Publikum in der "28 Black Arena" den größten Chor des Winters.