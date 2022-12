Die Kärntner Band Matakustix schafft eine Soundbrücke zwischen

traditioneller Volksmusik, Popmusik, Beatboxing und Livelooping und ist damit seit Jahren erfolgreich. Nach dem großen Erfolg im heurigen Jahr geht die große Matakustix-Show in der Klagenfurter Ostbucht 2023 in die nächste Runde. Das Motto lautet: "Die etwas andere Heimatshow".

Dabei darf Mr. Matakustix Matthias Ortner einen besonderen Stargast begrüßen: Schlagersänger Semino Rossi wird am 30. Juni 2023 Tausende Fans begeistern. Der in Österreich lebende argentinisch-italienische Superstar hat im Laufe seiner Karriere mehr als 3,6 Millionen Tonträger verkauft und wurde mit Auszeichnungen aller Art überhäuft. "Semino Rossi war sofort dabei, als wir angefragt haben, was uns ganz besonders stolz macht", sagt Ortner, der mit seinen Bandkollegen

Christian Wrulich am Akkordeon und Michael Kraxner an der

Trompete heuer rund 4500 begeisterte Zuhörer und -seher am Ufer der Wörthersees begrüßen durfte.

Neben Rossi haben sich für 2023 auch die Poxrucker Sisters angekündigt. Weiters stehen die Singgemeinschaft Oisternig und Molly and the Men auf der Bühne.

Tickets sind ab sofort ab 39 Euro erhältlich unter oeticket.com, telefonisch unter 0900 94 96 09 sowie in allen Kärntner Raiffeisenbanken.