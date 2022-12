Mit ihrer Single "Frei sein" feierte die Klagenfurter Sängerin Meli Stein im vergangenen Jahr ihr Debüt und ist seitdem auf diversen Schlagerbühnen im Land zu sehen sowie aus den Charts nicht mehr wegzudenken. Tausende Menschen verfolgen auch ihr Leben jenseits der Bühne auf den sozialen Netzwerken mit. Jetzt warnt die Schlagersängerin jedoch vor einem Fake-Account, der die Runde macht.

Die Sängerin warnt vor diesem Account © Instagram/Screenshot

In ihrer Instagram-Story macht die junge Klagenfurterin, die im wahren Leben Melanie Steinwender heißt, auf das falsche Profil aufmerksam: "In letzter Zeit kommt es vermehrt vor, dass Fake-Profile von mir erstellt werden. Vielleicht ist mein Leben so interessant", zeigt Steinwender auch eine Spur Humor.

Die Sängerin verfüge nur über einen Instagram-Account (meli_stein_singer) mit knapp 4400 Abonnenten. Auf Nachrichten andere Profile sollen ihre Fans nicht reagieren, warnt Steinwender: "Es gibt nur dieses Profil, alles andere ist fake, fake, fake."