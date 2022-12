Es sind packende Geschichten, die nur der Sport schreiben kann. Nach torlosen 90 Minuten legte am Freitag im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zwischen Brasilien und Kroatien der brasilianische Star Neymar in der Verlängerung vor. Bruno Petkovic gelang drei Minuten vor dem Ende der Verlängerung noch der Ausgleich. Im Elfmeterschießen trafen alle vier Ballartisten der Kroaten und besiegten somit die Seleção.

Der Triumph über die Südamerikaner, immerhin sind sie fünffacher Weltmeister, ließ die Fans der kroatischen Elf zu Recht jubeln. Doch nicht nur in Kroatien, auch in Klagenfurt gingen Anhänger auf die Straße und ließen ihre Freude über den Einzug ins WM-Halbfinale freien Lauf. Auf der Instagram-Seite "Klagenfurt Elite" zeigen Videos, wie kroatische Fans hupend durch die Klagenfurter Innenstadt fahren, um den Sieg zu zelebrieren.

Quelle: Klagenfurt_Elite