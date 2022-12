Im Bereich einer Gemeindestraße in Maria Saal, Bezirk Klagenfurt-Land, kam es am Freitag zu einem Arbeitsunfall. Gegen die Mittagsstunden ereignete sich ein Wasserrohrbruch. Beim Freilegen der Leitungen rutschte ein 42-jähriger Mann aus Klagenfurt in der Baugrube aus.

Er geriet mit seinem Bein unter das abrutschende Erdreich. Seine Arbeitskollegen konnten ihn aus der Situation befreien. Nach der Erstversorgung wurde der 42-Jährige von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.