Über zehn Prozent der Österreicher sind Vegetarier, rund 1,3 Prozent Veganer und circa ein Prozent leiden unter Zöliakie, dürfen also keine glutenhaltigen Produkte essen. Auf diese besonderen Ernährungsbedürfnisse geht Barbara Jakopitsch in ihrem Café Babolino in der Kramergasse 3 in Klagenfurt ein. "90 Prozent unserer Produkte sind vegan und glutenfrei, der Rest entweder oder", sagt Jakopitsch und ergänzt: "Aus meiner Erfahrung als Kindergartenköchin beim Magistrat, aber auch aus meinem Privatleben – meine Stiefschwester hat Zöliakie – weiß ich, wie schwer es Betroffene haben, auswärts gut zu essen."

Frühstück und Mittagsmenü

Die hohe Nachfrage zeigt, dass nicht nur Veganer und Allergiker Gefallen an den hausgemachten Kuchen, dem warmen Gepäck sowie den regionalen und saisonalen Mahlzeiten auf der Speisekarte finden. Neben einem täglich wechselnden Mittagsmenü wird in dem familiär geführten Lokal auch Frühstück serviert. Hummus, Avocado-Brot oder Chia-Pudding – um nur einige Beispiele zu nennen.

Das Café Babolino bietet Platz für 25 Personen und hat Dienstag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr und samstags von 7.30 bis 18 Uhr geöffnet. Jetzt in der Adventzeit hat Jakopitisch die Öffnungszeiten an den Wochenenden bis maximal 23 Uhr erweitert. Auch Glühwein, Glühmost und Co. werden ausgeschenkt. Das ganze Jahr über kann man das Lokal in den Abend- und Nachtstunden für private Feiern ab 15 Personen mieten.