Die Vorwürfe gegen die ehemalige Leitung der Krabbelstube im Raum Klagenfurt und ihre Stellvertretung haben es in sich. Wollten die Kinder ihr Essen nicht aufessen, soll es ihnen mit den Worten "Speib jetzt jo nit!" in den Mund gestopft worden sein. Musste ein Kind im Garten auf die Toilette, sollen die Worte "Holt des zruck. Trau di jo net in die Hose zu machen" gefallen sein. Wer nicht "Bitte" und "Danke" sagte, soll keine Jause bekommen haben, und wer einem Geburtstagskind nicht gratulierte, keinen Kuchen. Wer weinte, soll in die Garderobe verwiesen, wer nörgelte, zum Eckstehen gezwungen worden sein. Um nur einige Vorwürfe zu nennen, mit denen sich eine ehemalige Mitarbeiterin im Oktober an die Kinder- und Jugendanwaltschaft (Kija) gewandt hat.

Dienstverhältnisse aufgelöst

Die Einrichtung wird vom Hilfswerk geführt. Auffällig waren in den letzten Jahren die häufigen Personalwechsel. Seit 2019 haben zehn Pädagoginnen die Krabbelstube verlassen. Die Wechsel wurden mit dem autoritären Führungsstil der Leiterin begründet, sagt Hilfswerk-CEO Horst Krainz. Der Vorwurf, dass es zu pädagogischen Verfehlungen gekommen sein soll, sei neu hinzugekommen. "Die betroffenen Pädagoginnen haben eingesehen, dass eine Fortsetzung der Dienstverhältnisse unter diesen Voraussetzungen nicht möglich ist. Es kam zu einer einvernehmlichen Auflösung", sagt Krainz. Von dieser wurden die Eltern am 6. Dezember informiert.

Von betroffenen Eltern und ehemaligen Pädagoginnen hört man, dass die Vorwürfe Hilfswerk intern seit Jahren bekannt und mit Fotobeweisen belegt sein sollen. "Das entzieht sich meiner Kenntnis", sagt Krainz. Der Fall ist für ihn kein Anlass, etwas an den internen Strukturen und Kontrollmechanismen im Unternehmen zu ändern.

Das sieht die Leiterin der Kija, Astrid Liebhauser, anders. "Warum hat es so lange gedauert, bis sich eine Mitarbeiterin getraut hat, etwas zu sagen? Der Betrieb sollte ein Kinderschutzkonzept erarbeiten und die Struktur für eine Fehlerkultur schaffen", sagt sie. Positiv: Das Hilfswerk habe sofort reagiert. "Die Vorwürfe sind nicht strafrechtlich relevant, nichtsdestotrotz verstehen wir Kinderschutz heute anders, als es bei manchen Mitarbeiterinnen verankert sein dürfte."

Eltern in zwei Lager geteilt

Nicht alle Eltern können die Vorwürfe nachvollziehen. "Den Kindern wurden Grenzen aufgezeigt und Selbstständigkeit gelernt. Das war manchen Eltern scheinbar zu streng. Meine Kinder sind jeden Tag freudestrahlend rein uns raus", sagt eine Mutter. Bei jenen Eltern, mit denen sie Kontakt habe, herrsche jedenfalls Entsetzen und Fassungslosigkeit, auch weil man den beiden Beschuldigten verboten habe, mit den Eltern zu sprechen oder sich von den Kindern zu verabschieden.

Der Bürgermeister der betroffenen Gemeinde bestätigt, dass sich zwei Gruppen von Eltern gebildet haben. "Es gehört alles aufgedeckt. Am Mittwoch, 14. Dezember, findet ein Elternabend statt", sagt er.

Die ehemalige Leiterin möchte ohne Rücksprache mit ihrem Anwalt keine Stellungnahmen abgeben. Für sie und ihre Stellvertreterin gilt die Unschuldsvermutung.