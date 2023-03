Am 9. Dezember musste die A3 Trading GmbH, die ihren Sitz in Klagenfurt/Wölfnitz hat, am Landesgericht Klagenfurt Insolvenz anmelden. Am Montag, 13. März 2023, wurde bekannt, dass der von der Firma vorgelegte Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent mehrheitlich von den Gläubigern angenommen wurde. 5 Prozent davon sind binnen 14 Tage nach Annahme des Sanierungsplanes zahlbar, weitere 5 Prozent bis 30. September 2023, 5 Prozent bis 30. Juni 2024 und 5 Prozent bis 31. Dezember 2024.