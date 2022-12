Der Zwischenfall sorgt für Gesprächsstoff: Am Donnerstag in den frühen Morgenstunden war es in einem Lokal in der Klagenfurter Innenstadt zu einem Tumult gekommen. Der Lokalbesitzer (57) hatte die Eingangstüre gegen 3.40 Uhr versperrt und das, obwohl sich noch Gäste im Lokal befanden. Eine Klagenfurterin schildert die bangen Minuten. "Ich weiß nicht, warum die Türe plötzlich zugesperrt war. Zwei Männer wollten jedoch hinaus. Als die Türe nicht aufging, ist der Jüngere durchgedreht."