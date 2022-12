Ein Einfamilienhaus reiht sich an das andere, die Zufahrtsstraße bietet Petzenblick, Spazierwege und Wälder sind nur unweit entfernt. Willkommen in St. Thomas am Zeiselberg – einer von 40 Ortschaften in der Gemeinde Magdalensberg. Die Fassadenfarbe eines Hauses dort ist in Weiß gehalten, der braune Holzzaun umrahmt einen üppigen Garten, das Caport lässt Platz für zwei Autos. „Es ist ein idealer Siedlungsort“, sagt Mariella Senegacnik-Rainer, die vor knapp vier Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Christian und zwei Kindern nach Magdalensberg gezogen ist.