Leerstand in Klagenfurt

Am Neuen Platz reiht sich ein Leerstand an den anderen

Triste Stimmung am Neuen Platz in Klagenfurt. Südlich des Lindwurms stehen sechs Geschäftslokale leer, in der gesamten Innenstadt sind es 95. Woran liegt das? Wir haben nachgefragt.