Die Stadtpolizeikommandos Klagenfurt und Linz konnten nach umfangreichen Ermittlungen einen 30-jährigen Klagenfurter ausforschen, der in mehrere Gastronomiebetriebe, Vereinslokale sowie Bürogebäude eingebrochen haben soll. Dabei soll er einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro angerichtet haben.

Wie die Pressestelle der Polizeilandesdirektion Kärnten weiter mitteilt, wurde der Mann am Dienstag in seiner Wohnung in Klagenfurt festgenommen. Der Beschuldigte ist zu den Taten nicht geständig und wurde nach Abschluss der Erhebungen in die Justizvollzugsanstalt Klagenfurt eingeliefert.