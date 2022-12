Am 18. Dezember lädt die Bauerngman Villach zum 10. Bauernadvent bei den Drauterrassen mit der Ankunft des Christkinds, das das Friedenslicht überbringt. Auch eine karitative Plüschtier-Aktion ist geplant. Die Organisatoren Gerhard Brüggler und Martin Zankl besuchten jetzt gemeinsam mit "Christkind" Helena Hayden die Kleine Zeitung in Klagenfurt, wo sie Chefredakteur Wolfgang Fercher und Bürohündin Roxy herzlich in Empfang nahmen.

Fercher, "Christkind" Helena, Brüggler, Zankl und Roxy © Markus Traussnig

Villacher Bauernadvent

Um 16 Uhr sorgt der Finanzchor in der Nikolaikirche für adventliche Stimmung, um 17 Uhr, beginnt der Villacher Bauernadvent mit Begrüßung der Ehrengäste. Um 17.15 Uhr schwimmen rund 30 Taucher der österreichischen Wasserrettung und Feuerwehr Villach und des österreichischen Bundesheeres in Formation des Sterns von Bethlehem ein. Um 17.30 Uhr findet schließlich die Ankunft des Christkinds statt. Empfangen wird es von Josef und Maria sowie den Heiligen Drei Königen. Danach folgt die Übergabe des Friedenslichts, das vor Ort in Feuerschalen entzündet wird.