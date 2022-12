Im Rahmen eines Festaktes wurde am Dienstag durch Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß im Beisein ihrer Stellvertreter, Generalmajor Wolfgang Rauchegger und Hofrat Markus Plazer, eine hohe Auszeichnung übergeben. Zudem wurden vier Kolleginnen und Kollegen in Leitungsfunktionen bestellt und erhielten an diesem Tag ihre Dekrete.

Eine von ihnen ist Chefinspektorin Elke Altenmarkter, die 46-Jährige ist seit 1996 bei der Polizei, seit 2005 beim Landeskriminalamt. Nun übernimmt sie die Assistenzbereichsleitung Fahndung im Landeskriminalamt. "Das ist für mich die Krönung und ein wahnsinnig spannender Aufgabenbereich", freut sich die St. Veiterin.

Ihre neue Stelle umfasst etwa das Auffinden abgängiger Personen, die Identifizierung unbekannter Leichen, Ziel- und Sonderfahndungen nach flüchtigen Straftätern sowie Phantombildzeichnungen und Auslandskorrespondenz: "Wir arbeiten etwa mit Interpol zusammen, vollziehen europäische Haftbefehle, kümmern uns um Ein- und Auslieferungen."

Weiters erhielten ihre Bestellungsdekrete:

Chefinspektor Werner Dobnig zum Kommandanten der Polizeiinspektion Grablach-FGP

Chefinspektor Alfred Portisch zum Fachbereichsleiter Geschwindigkeitsüberwachung in der Landesverkehrsabteilung

Kontrollinspektor Christian Jarz zum Kommandanten der Polizeiinspektion St. Getraud

Gerhard Krassnig (2. von links) bekam das "Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich" verliehen © LPD Kaernten

Eine besondere Auszeichnung, nämlich das "Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich" bekam Chefinspektor Gerhard Krassnig (Landeskriminalamt Kärnten) verliehen. Der 62-jährige Klagenfurter erhielt es für seine außerordentliche Erfolge im Kriminaldienst.

Zwei Kollegen, Chefinspektor Gerhard Lins (Fachbereichsleiter Geschwindigkeitsüberwachung in der Landesverkehrsabteilung) und

Kontrollinspektor Wolfgang Spielberger (Kommandant der Polizeiinspektion Althofen) wurden in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.