Das Wort Inserat ist mittlerweile ein rotes Tuch für viele Akteure im Klagenfurter Rathaus. Werbeschaltungen in Gratis-Zeitungen sorgten in den letzten Monaten für Aufsehen und auch vor der Stadtsenatssitzung am Mittwoch erhitzen sich die Gemüter einiger. Denn ein Tagesordnungspunkt befasst sich mit einer außerplanmäßigen Mittelerhöhung für Inserate in der Abteilung Stadtkommunikation. Die ursprünglich geplante Höhe: stolze 53.000 Euro.