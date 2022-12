Die Beute hätte sich sehen lassen können - exakt 105.170 Euro befanden sich am 24. Juni 2019 im Bankomat der Raiffeisen-Bank in Lendorf bei Spittal. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt geht davon aus, dass damals insgesamt vier Täter aus Rumänien mit einem Radlader beziehungsweise Lkw in das Foyer gedonnert sind und den Bankomat aus der Verankerung gerissen haben. In Möderbrugg in der Steiermark war ein paar Tage zuvor ein ähnlicher Einbruch verübt und ein Bankomat mit 160.000 Euro aus der Verankerung gerissen worden. Auch dahinter soll die vierköpfige Bankomatknacker-Bande gesteckt haben.