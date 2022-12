Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: 41 Prozent der Haustierbesitzer wollen ihren Lieblingen etwas zu Weihnachten schenken. Die Hundehalter unter ihnen werden im Pop-up-Store der Schwestern Daniela Tiefling und Lisa Rieser am Neuen Platz in Klagenfurt fündig. In den Geschäftsräumlichkeiten gleich neben dem Café am Platz wartet ein breites Sortiment an Hunde-Accessoires, Leckerlis, Leinen mit Zubehör und Sweaters bzw. T-Shirts für Frauchen und Herrchen. Viele Produkte sind von der Marke "The dog mom company".

Da sowohl Tiefling, sie führt eine Werbeagentur und ist Fotografin, als auch Rieser, sie betreibt den Hundesalon "Mein Hundesalon", berufstätig sind, sind die Öffnungszeiten des Pop-up-Stores auf Donnerstag und Freitag von 13 bis 18 Uhr und samstags sowie am 8. Dezember von 9 bis 14 Uhr beschränkt. "Vor Ort biete ich Fotoshootings im Weihnachtsset an. Das Fotografieren ist kostenlos, man kann sich die Bilder im Anschluss ansehen und seine Favoriten auswählen. Es besteht kein Kaufzwang", sagt Tiefling und ergänzt mit einem Augenzwingen: "Bis jetzt habe ich tatsächlich mehr Tiere als Kinder fotografiert. Mal schauen, ob sich das noch ändert."

Der Pop-up-Store hat noch bis zum 23. Dezember geöffnet, eine Verlängerung steht im Raum, ebenso wie ein langfristiges stationäres Geschäft. "Dafür bräuchten wir aber zwei Mitarbeiter", sagt Tiefling mit Hinweis auf die schwierige Suche nach geeignetem Personal.