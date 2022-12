Der Montag war den ganzen Tag regnerisch und nass in vielen Teilen Kärntens. Am Abend meldeten uns aber erstaunte Kleine Zeitung Leser sogar Blitze und Donner über Villach und dem Wörthersee: "Gewitter im Winter, gibt es das? Dachte die kommen nur im Sommer, wenn es besonders heiß ist?"

Jessica Spengler, Meteorologin von Ubimet bestätigte gegenüber der Kleine Zeitung: "Drei Blitze gab es in Kärnten. Das Gewitter ist über dem Golf von Triest und es zieht in südöstliche Richtung. Ausläufer davon bemerken wir nun in Kärnten". Die Meteorologin bestätigt auch die Seltenheit von sogenannten Wintergewittern.

"Die meisten Gewitter kommen naturgemäß im Sommer, im Juni gab es in Kärnten 6500 Blitze", sagt Spengler. Juni und Juli sind die gewitterträchtigsten Monate des Jahres. Von Dezember 2021 bis März 2022 gab es kein einziges Gewitter in Kärnten. "Zuletzt gab es Wintergewitter im Jahr 2020, da wurden insgesamt 29 Blitze registriert", sagt die Meteorologin und prognostiziert, dass sich das Gewitter über Kärnten schon bald abschwächen wird.