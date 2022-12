Google-Maps muss es ja wissen – das hat sich wohl jeder schon mehrmals gedacht. Und zumeist führt das Handy-Navigationssystem auch sicher ans Ziel. Am Benediktinerplatz in Klagenfurt stößt Google-Maps jedoch an seine Grenzen. Wer von der Lidmanskygasse kommend zum Vitaneum fahren will, wird von der Applikation gegen die Einbahn gelotst und so schnurstracks zum Verkehrssünder.