Sie ist fast 100 Meter lang und 16 Meter breit, verfügt über 16 Decks, über einen Wellnessbereich und hat einen Bentley in der Deck-Garage: Seit Herbst des Vorjahres stand das Fünf-Sterne-Schiff "Carinthia VII" der mittlerweile verstorbenen Milliardärin und Mäzenin Heidi Goëss-Horten zum Verkauf. Ihr Heimathafen war Port Vauban im südfranzösischen Antibes am Quai de la Grande Plaisance. Zunächst um 160 Millionen angepriesen, war das Schiff im Juli "nur noch" um 95 Millionen Euro zu haben.

Im Oktober wurde bekannt, dass ein neuer Eigentümer gefunden wurde. Über ihn ist nichts bekannt, der Kauf wurde über eine Firma in Monaco abgewickelt. Der Preis soll letztendlich bei 95 Millionen Euro geblieben sein.

Cayman Inseln

Am 10. Oktober dieses Jahres ist der Luxusliner, von Rotterdam (Niederlande) kommend, in den Hamburger Hafen eingelaufen. Die "Carinthia VII" fährt derzeit unter der Flagge der Cayman Inseln, eine Inselgruppe in der Karibik, südlich von Kuba. In Hamburg soll die Yacht generalüberholt werden. Das Schiff ist rundherum mit einem Gerüst umgeben. Die Yacht soll eine neue Lackierung bekommen - für rund 1,7 Millionen Euro.

Die "Carinthia VII" wurde 2002 von der Lürssen Werft in Bremen (Deutschland) hergestellt, hat ein Gewicht von 3643 Tonnen, wird von vier Dieselmotoren mit einer Gesamtleistung von umgerechnet etwa 40.000 PS angetrieben und erreicht 26 Knoten (umgerechnet zirka 48 km/h) Höchstgeschwindigkeit.